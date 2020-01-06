Россия призывает Совет безопасности ООН собраться из-за действий Турции в Ливии

КИЕВ. 6 января. УНН. Россия призывает созвать встречу Совета безопасности ООН 6 января после того, как Турция начала отправлять войска в Ливию в поддержку признанного ООН правительства в Триполи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Формальной целью запроса России является обсуждение международной конференции в этой североафриканской стране, которую Германия планирует провести в конце января.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил каналу CNN Turk, что отправил военные подразделения в Ливию с задачей “координации” и помощи в развитии операционного центра.

Такое решение Эрдоган принял после того, как правительство национального единства сделало формальный запрос на военную поддержку. В ноябре 2019 года Анкара и Триполи заключили оборонные и морские соглашения. Частью договоренности право Турции на доступ к месторождениям газа в Средиземном море.

Турция, которая является членом НАТО, поддерживает Правительство национального единства в Триполи.

Россия, по некоторым сообщениям, направляет наемников в поддержку генерала Халифы Хафтара, лидера оппозиционного правительства группировки “Ливийская национальная армия”. Москва официально отрицает эту поддержку.

4 января 30 кадетов погибли, еще десятки получили ранения погибли в результате авиационного удара по военной школе в столице Ливии Триполи.

В апреле силы Хафтара, которого поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и, по предположениям, российские наемники, начали наступление на столицу.

С 2011 года, после свержения и убийства диктатора Муамара Каддафи, Ливия страдает от нападений боевиков и насилия внутри страны.

Международно признанное правительство Триполи начал работать в марте 2016 года, но конкурирующая политическая группа на удаленном востоке страны отказались его признать.