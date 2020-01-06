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Украина поздравила создателей "Чернобыля" с "Золотым глобусом"

Украина поздравила создателей "Чернобыля" с "Золотым глобусом"

КИЕВ. 6 января. УНН. Посольство Украины в США поздравило создателей и актеров американского мини-сериала "Чернобыль" (Chernobyl) с получением "Золотого глобуса" в номинации "Лучший телесериал или телефильм". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"Чернобыль" только что получил "Золотой глобус" за "Лучший телесериал или телефильм". Поздравляем создателей и актеров!" - сказано в сообщении.

Также сообщается, что этот фильм - истинное отражение ужасной лжи, за которую несет ответственность советское правительство.

"Тысячи людей - в основном украинцы - пострадали не только из-за катастрофы, но и в результате лжи правительства и сокрытия", - добавили в пресс-службе.

Напомним, "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм".

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Чернобыль, награды, сериалы, премии, посольство
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