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Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась

Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась

Епифаний

КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась, однако нужно еще много работать. Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает УНН.

"Завершается первый год институционального становления Православной Церкви Украины, и сегодня мы можем сказать, что Православная Церковь Украины, как таковая, состоялась. Но впереди нам нужно еще много работать для того, чтобы все православные украинцы объединились вокруг Киева, чтобы все мы вместе в единой поместной Украинской Православной Церковью служили Богу, служили интересам нашего украинского народа и служили интересам нашего украинского государства", - сказал Епифаний.

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Он добавил, что в течение прошлого года к Православной Церкви Украины присоединились "около 600 приходов со стороны Русской православной церкви Украины". "В последние месяцы возникли определенные проблемы, связанные с перерегистрацией, то есть, де-факто. Некоторые приходы, провозгласили переход, оформляют свои документы", - добавил митрополит.

Напомним, год назад Украина получила Томос.

Источник: УНН
Теги: Епифаний, ПЦУ

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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