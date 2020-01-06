Международные профсоюзы раскритиковали украинский проект Трудового кодекса

КИЕВ. 6 января. УНН. Новый украинский проект закона о труде лишит работников защиты со стороны профсоюзов и позволит работодателям увольнять работников в любой момент. Об этом говорится в заявлении Международной конфедерации профсоюзов, сообщает УНН.

"27 декабря неолиберальный Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду новый проект закона о труде, опубликованный в начале месяца, лишив работников правовой защиты, а профсоюзы - возможности их защищать. При этом, украинское правительство решительно стало на сторону олигархов и многонациональных предприятий против собственного народа. Украинские профсоюзы считают, что новый проект закона приведет к легкому увольнению работников в любой момент по прихоти работодателей, краткосрочным индивидуальным трудовым договорам с нулевым рабочим временем", - говорится в сообщении.

Также указано, что такой проект закона приведет к сверхурочной работе, что станет нормой, а при этом обычное время работы будет превышать 8 часов. Также, как отмечается, будут отменены социальные гарантии и снизится уровень защищенности матерей с маленькими детьми. Кроме того, работника можно будет перевести на другое место работы без его согласия, а коллективных переговоров не будет.

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Отмечается, что законопроект был представлен без консультаций с профсоюзами, и вмещает только 99 статей, чтобы его можно рассмотреть в парламенте только ограниченно. Также указано, что правительство якобы отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда, "поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ".

"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций против работников, общественности и профсоюзов. Глобальные союзы стоят плечом к плечу с нашими сестрами и братьями в Украине. Они заслуживают достойную работу, прожиточный минимум и контроль за соотношением в работе и жизни. Мы осуждаем украинское правительство за неосторожное нарушение своих международных обязательств, что рискует потерять решающую поддержку страны в Европе и мировом сообществе", - сказал генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Бэрроу.

Напомним, министр Милованов считает достижением разработанный новый Трудовой кодекс.