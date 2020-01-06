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В представительстве Президента заявили, что не было ограничений на въезд Dr. Alban в Украину

В представительстве Президента заявили, что не было ограничений на въезд Dr. Alban в Украину

КИЕВ. 6 января. УНН. Никаких ограничений въезда на территорию Украины гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа, выступающего под сценическим именем Dr. Alban, не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"Что касается ситуации с гражданином Швеции Албаном Юзомом Нвапа, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями с этому вопросу. По имеющейся информации, имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа, сообщаем следующее - никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщили в ГПСУ, на решение пограничников по пропуску или непропуску людей не влияет никто, в том числе и Президент Украины.

Как сообщал УНН, в новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Видео выступления Dr. Alban опубликовано в Facebook "Квартала 95".

Источник: УНН
Теги: Крым, Швеция, выступление, Президент
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