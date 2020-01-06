Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 06 января 2020 19:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4860
Версия для печати

Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации с лесными пожарами в Австралии, посольство Украины в стране находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД Украины, передает УНН.

"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, что остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия", - говорится в заявлении.

Как отмечается, правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров.

"Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - добавили в МИД.

"Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в результате пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и почти 500 млн животных.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Австралия, пожары, лесные пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.