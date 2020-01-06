Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 06 января 2020 20:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4815
Версия для печати

В МИД надеются, что визит Меркель в Москву побудит РФ выполнить договоренности "Норманди"

В МИД надеются, что визит Меркель в Москву побудит РФ выполнить договоренности "Норманди"

КИЕВ. 6 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" на встрече в Париже 9 декабря. Об этом говорится в полученном УНН ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко по поводу визита канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - указала пресс-секретарь МИД Украины.

По ее словам, украинская сторона с немецкими коллегами находится в тесном контакте и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. Последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.

"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - добавила пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе, а именно 11 января, должна приехать в Москву, где запланирована ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем, которые планируют обсудить лидеры ФРГ и России, - вопрос Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Владимир Путин, Украина, Германия, Ангела Меркель

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.