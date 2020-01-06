В МИД надеются, что визит Меркель в Москву побудит РФ выполнить договоренности "Норманди"

КИЕВ. 6 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" на встрече в Париже 9 декабря. Об этом говорится в полученном УНН ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко по поводу визита канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - указала пресс-секретарь МИД Украины.

По ее словам, украинская сторона с немецкими коллегами находится в тесном контакте и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. Последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.

"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - добавила пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе, а именно 11 января, должна приехать в Москву, где запланирована ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем, которые планируют обсудить лидеры ФРГ и России, - вопрос Украины.