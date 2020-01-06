Премьер пожелал украинцам вкусной кутьи на Рождество

КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав мира и согласия, а также вкусной кутьи. Об этом говорится в поздравлении главы правительства на его странице в Facebook, передает УНН.

"Искренне поздравляю с Рождеством! Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - почувствовать рождественскую радость, заботу и уют! Пусть в каждом доме царит мир и согласие. А Рождество подарит всем нам силу, веру и вдохновение на новый год. Вкусной вам кутьи!" - указал Премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.