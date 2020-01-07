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Зеленский и госсекретарь США Помпео провели телефонный разговор

Зеленский и госсекретарь США Помпео провели телефонный разговор

КИЕВ. 7 января. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отложение визита главы дипломатии США в Украину, сообщили в Госдепартаменте, передает УНН.

“Они также обсудили положение на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

“Госсекретарь Помпео повторил твердую поддержку США в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины и акцентировал внимание на нашем длительном стратегическом партнерстве”, — говорится в кратком заявлении.

В Офисе президента Украины об этом разговоре пока не сообщали.

Майкл Помпео планировал посетить, среди ряда других стран, и Украину 3 января, но 1 января эту поездку перенесли на неопределенное “ближайшее время” из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где перед тем произошло нападение на посольство США в Багдаде, и гарантировать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Иран, Майк Помпео, Владимир Зеленский
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