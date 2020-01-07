На территории Луганской области обнаружили 22 установки "Град"

КИЕВ. 7 января. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на временно оккупированных территориях Луганской области реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град” в количестве 22 единицы. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

“Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) по вопросам прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 „Град“, 122 мм)”, — говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что “своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон”.

Напомним, ранее боевики не допустили миссию ОБСЕ в пункты пропуска на границе с РФ. А 1 января СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной части Донецкой области размещения с нарушением четырех реактивных систем залпового огня “Град”.