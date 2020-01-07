США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

КИЕВ. 7 января. УНН. США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифа, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, которое было запланировано на четверг. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По данным издания, такое решение было вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после гибели Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг: в НАТО согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие

Ситуация в Ираке начала резко обостряться 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки “Катаиб Хезболлах” в приграничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за обстрел, который произошел ранее по иракской базе под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра Вашингтоном отношений с международной антитеррористической операцией коалиционных сил.