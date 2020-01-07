Помпео заявил о неготовности отказаться от должности госсекретаря ради места в Сенате

КИЕВ. 7 января. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелл о том, что он не намерен баллотироваться от штата Канзас в верхнюю палату американского Конгресса. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытой встречи, состоявшейся в понедельник между двумя политиками, передает УНН.

Таким образом, по мнению источников издания, республиканцы лишаются весомой кандидатуры на место сенатора от Канзаса, которое они боятся потерять по результатам выборов 2020 года. При этом они утверждают, что Помпео действительно в течение нескольких месяцев рассматривал эту возможность. Однако окончательно от подобных планов нынешний госсекретарь отказался на прошлой неделе в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного убийством в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

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Ранее Помпео в интервью телекомпании Fox News утверждал, что намерен оставаться госсекретарем США до тех пор, пока президент США Дональд Трамп хочет видеть его на этом посту.

“Я намерен оставаться в должности и выполнения обязанностей госсекретаря США при президенте Дональд Трамп, — подчеркнул он. — Я неоднократно заявлял об этом. Я намерен и в дальнейшем заявлять об этом, и до тех пор, пока президент Трамп хочет видеть меня на этом посту, мне есть что делать”.

Ранее в американских СМИ циркулировали слухи о том, что Помпео может покинуть пост госсекретаря США ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас. Сам Помпео это неоднократно отрицал, однако, как сообщила в конце декабря 2019 года газета The Washington Post, в окружении госсекретаря утверждали, что окончательное решение по этому вопросу он не принял.