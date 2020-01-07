Епифаний рассказал, в какие страны планирует осуществить официальные визиты в ближайшее время

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о подготовке своего визита в Египет и Грецию. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сейчас идет подготовка к моему визиту... первое - это в Александрийский патриархат, поскольку он является вторым по чести после Вселенского патриарха. Мы уже начали были подготовку к визиту в Афины и сослужение с афинским архиепископом, но поскольку произошло признание со стороны Александрийского патриархата, то нужно делать эти визитации согласно чести. Поэтому сейчас мы ведем определенную подготовку", - сказал Епифаний.

По его словам, визит в Египет уже может произойти в этом году.

"Я думаю, что где-то, возможно, в феврале-в марте должен состояться такой визит. А потом, соответственно, уже состоится визит в Афины, где также состоится такое сослужение с Афинским архиепископом", - подчеркнул глава ПЦУ.

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом.