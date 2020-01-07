Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 07 января 2020 13:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1710
Версия для печати

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС на Донбассе

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС на Донбассе

КИЕВ. 7 января. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска совершили один обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 7 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел позиций украинских героев. С 9:10 утра от села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, боевых потерь в результате этого нарушения режима тишины оккупантами нет.

Напомним, 6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.