Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС на Донбассе

КИЕВ. 7 января. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска совершили один обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 7 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел позиций украинских героев. С 9:10 утра от села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, боевых потерь в результате этого нарушения режима тишины оккупантами нет.

Напомним, 6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.