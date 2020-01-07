Блогерке из России запретят въезд в Украину - МВД

КИЕВ. 7 января. УНН. Российской блогерке Александре Митрошиной, которая ранее посещала Крым, чем нарушила закон Украины, запретят въезд на территорию государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Россиянке Александре Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогерке Митрошиной в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Также в МВД сообщают, что в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину.

Напомним, в Киеве полиция задержала двух активистов гражданского движения "Видсич", которые пытались сорвать выступление российской блогерки, которая ранее посещала оккупированный Крым, нарушив закон Украины.