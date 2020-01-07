Незаконные формирования не смогут принять участие в местных выборах на Донбассе - Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что незаконные формирования на Востоке Украины не смогут принять участие в местных выборах. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, могут быть проведены выборы с участием так называемых "народных республик", министр ответил, что никакие незаконные формирования боевиков не смогут принять в них участие.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН Пристайко считает, что нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверия к РФ.