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Пристайко объяснил, почему в "нормандском формате" Украина не поднимала тему Крыма

Пристайко объяснил, почему в "нормандском формате" Украина не поднимала тему Крыма

Вадим Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко рассказал, что избежание темы Крыма на переговорах в "нормандском формате" объясняется тем, что формат был рассчитан на решение проблемы Востока Украины, а не проблемы аннексированного полуострова. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД, передает УНН.

На вопрос журналистов, почему во время переговоров в "нормандском формате" не было упоминаний о Крыме и смирился ли Киев с аннексией полуострова, министр ответил, что украинская сторона на данном этапе распределяет вопрос Крыма и вопрос Востока Украины, а также решения данных вопросов.

"Мы не отказались от Крыма. Но, честно говоря, Крым обычно почти не упоминается в нормандских встречах. Причина в том, что эти встречи были инициированы, чтобы решить конфликт на востоке Украины. Идеей их было не непроблему с Крымом, хотя Президент Владимир Зеленский поднимал тему Крыма во время последней встречи в Париже", - заявил Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН Пристайко считает, что нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверия к РФ.

Источник: УНН
Теги: МЗС, Крым, аннексия, аннексия Крыма, Вадим Пристайко

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Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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