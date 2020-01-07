Пристайко: Украина не хочет замороженного конфликта на Донбассе

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинская сторона не хочет замороженного конфликта на Донбассе, однако если он и будет, тогда к такому статусу "еще нужно дойти". Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, не рискует Украины тем, что война на Востоке может превратиться в затяжной "замороженный конфликт", Пристайко ответил, что "до замороженного конфликта еще нужно дойти".

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Пристайко объяснил, почему в "нормандском формате" Украина не поднимала тему Крыма.