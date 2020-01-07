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Пристайко: Украина не хочет замороженного конфликта на Донбассе

Пристайко: Украина не хочет замороженного конфликта на Донбассе

Вадим Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинская сторона не хочет замороженного конфликта на Донбассе, однако если он и будет, тогда к такому статусу "еще нужно дойти". Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, не рискует Украины тем, что война на Востоке может превратиться в затяжной "замороженный конфликт", Пристайко ответил, что "до замороженного конфликта еще нужно дойти".

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Пристайко объяснил, почему в "нормандском формате" Украина не поднимала тему Крыма.

Источник: УНН
Теги: МЗС, Донбасс, конфликт, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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