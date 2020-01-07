Парламент Испании со второй попытки утвердил Санчеса премьером

КИЕВ. 7 января. УНН. Парламент Испании во вторник, 7 января, со второй попытки смог утвердить кандидатуру лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьер-министра. По его назначение проголосовали 167 депутатов, тогда как против высказались 165 народных избранников, сообщает агентство AFP, передает УНН.

Перед голосованием Санчес заявил, что не существует альтернативы правительства меньшинства, сформированном из представителей Социалистической рабочей партии и левого альянса “Подемос”.

Во время предварительного голосования 5 января кандидатуру Санчеса поддержали 166 депутатов. “Против” проголосовали 165 членов парламента. Однако тогда для утверждения он должен был вступить минимум 176 голосов из 350. Во втором же туре голосования ему необходимо было простое большинство голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Испании хотят запретить оправдание франкизму

Еще в июле прошлого года парламент не смог повторно назначить Санчеса премьер-министром страны — поэтому он оставался в статусе исполняющего обязанности главы правительства. 10 ноября в стране состоялись четвертые внеочередные выборы за последние четыре года. На них второй раз подряд победили социалисты. 12 ноября Социалистическая рабочая партия договорилась о создании коалиции с “Подемос”.