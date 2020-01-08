Президент Польши не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда не приедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления. Об этом он заявил во вторник по итогам совещания с правительством республики, передает УНН.

Ранее Дуда подтвердил, что получил приглашение на форум. “Но там не был предусмотрено мое выступление”, — отметил он. “Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать”, — сказал польский лидер, подчеркнув, что эти просьбы “не были встречены положительным ответом со стороны организаторов”.

Ранее Дуда назвал условия, при которых он поедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима. Среди них было условие предоставить слово Дуде до или после выступления президента РФ Владимира Путина.

“Наше условие, чтобы присутствовать на такой церемонии, заключается в том, что Президент Республики Польша, представляющий достоинство польского государства, имел возможность выступить”, — сказал представитель Дуды Блажей Спихальский в интервью Radio Zet. “Если у него будет возможность выступить до или после выступления президента Владимира Путина, то, конечно, он будет присутствовать”, — продолжил представитель.

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По словам Дуды, слово на этом мероприятии будет предоставлено президентам Германии, России и другим главам государств. “Не вижу причин, чтобы не мог бы выступить и президент Польши”, — добавил он. “Это нарушает интересы Польши”, — констатировал польский лидер, напомнив, что в Холокосте погибли 3 млн польских евреев.

“Как президент Польши я не буду участвовать в мероприятии 23 января в Иерусалиме”, — резюмировал Дуда.

Эти события происходят на фоне слов российского президента Владимира Путина, который недавно спровоцировал дипломатический скандал с Польшей в связи с историей Второй мировой войны.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров стран мира.

Напомним, Премьер Польши заявил, что ложь Путина о Второй мировой войне является попыткой избежать международного давления.