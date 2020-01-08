В Иране назвали Израиль соучастником убийства Касема Сулеймани

КИЕВ. 8 января. УНН. Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитное подразделение ВС Ирана) назвал Израиль соучастником убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении организации, которое приводит Fars News Agency, передает УНН.

"В рамках этого преступления (убийство Сулеймани) мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.

Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.