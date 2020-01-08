Премьер: на борту украинского самолета, разбившегося в Иране, было 176 людей

КИЕВ. 8 января. УНН. На борту разбившегося в Иране украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН со ссылкой на его Facebook.

“Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа”, — написал Гончарук.

“Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время”, — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования относительно авиакатастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Boeing изучают информацию об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране

Ранее УНН сообщал, что пока консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета. В МИД предварительно для УНН сообщили о 160 погибших в авиакатастрофе.

Заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич добавил УНН, что в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии: +38 (044) 238 16 57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики Ирана считают, что во время аварии украинского Boeing-737 никто не выжил

По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.

Издание ISNA отмечает, что “точное место падения находилось в парке Махмудабада”. Этот город на востоке Тегерана.

Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Последняя информация о местонахождении самолета, по данным FlightRadar, была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились кадры падения украинского самолета над Ираном

В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.