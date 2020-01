Иностранные политики начали выражать соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

КИЕВ. 8 января. УНН. Иностранные дипломаты и политики начинают выражать соболезнования в связи с катастрофой пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" неподалеку от иранской столицы Тегерана, сообщает УНН.

Так, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс отметил в Twitter, что "глубоко шокирован и расстроен трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном". "Наши искренние соболезнования семьям погибших и людям Украины", - написал литовский дипломат.

Заместитель премьер-министра по вопросам судебной реформы и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева также выразила сочувствие. "Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы украинского Boeing 737-800, на борту которого находились 180 человек, который вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране", - написала она в Twitter.

Кроме того, высказалась и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. "Была так шокирована, когда узнала о катастрофе украинского самолета в Иране. Мои мысли с семьями жертв и всех пострадавших", - указала британский дипломат в Twitter.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.

В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.

Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

Deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones in the crash of #Ukrainian Boeing 737-800 with 180 people on board, that took off from Imam Khomeini international airport in #Tehran . @MFA_Ukraine @VPrystaiko