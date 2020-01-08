Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский дал оперативную информацию

КИЕВ. 8 января. УНН. По оперативной информации по катастрофе пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" неподалеку от иранской столицы Тегерана, Министерство иностранных дел сейчас готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, передает УНН.

"Оперативно относительно ситуации с самолетом МАУ в Иране. Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - отметил Глава государства.

По его словам, на месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране.

"По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борта для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлено, ждем согласование иранской стороны для вылета", - добавил Президент.

"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - отметил Зеленский.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.

В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе. По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.