Данилов призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 8 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Иране до окончания официального расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Данилов призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, предоставленной СНБО, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 граждан Украины - пассажиры, и 9 членов экипажа - также граждане Украины.

По словам Данилова, остальные погибшие - граждане иностранных государств.

Секретарь СНБО отметил, что заседание оперативного штаба, созданного в связи с катастрофой самолета, состоялось сразу после поступления информации от Службы внешней разведки Украины о событиях в аэропорту Тегерана.

"Сразу по поручению Президента Украины Владимира Зеленского был создан оперативный штаб для выяснения всех обстоятельств трагедии. Мы уже имеем определенный объем информации, чтобы понимать, что происходило", - сказал секретарь СНБО.

Также указано, что Данилов сообщил, что украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана относительно безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправиться отечественные специалисты, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.