На оккупированной части Луганской области мисия ОБСЕ обнаружила 7 установок "Град"

КИЕВ. 8 января. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Луганской области 7 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На временно оккупированной территории Луганской области выявлено вооружение вооруженных формирований РФ, которое находится с нарушением Минских договоренностей... В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 7 января обнародована информация, что 4 января на неподконтрольной правительству Украины территории на полигоне в районе н.п. Миусинск мини-БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.) зафиксировал 7 единиц реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122-мм), которые были размещены с нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.

Также указано, что беспилотник зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. На полигоне в районе Миусинска было зафиксировано 10 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", и 3 танка Т-64, а неподалеку Хрустального - 18 буксируемых гаубиц - 10 152-мм 2А65 "Мста-Б" и 8 152-мм 2A36 "Гиацинт-Б". Также было выявлено 10 танков Т-64.

"В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противником размещено 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на территории Луганской области обнаружили 22 установки "Град".