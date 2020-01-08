Иран отказался передать "черные ящики" украинского самолета Boeing

КИЕВ. 8 января. УНН. Иран не будет отправлять "черные ящики" украинского самолёта Boeing, потерпевшего катастрофу возле Тегерана, компании Boeing или Соединённым Штатам. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает иранское информационное агентство Mehr, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос о том, будет ли "черный ящик" самолета отправлен в страну-изготовитель, и будет ли "черный ящик" Boeing читаться в США, Абедзаде сказал: "мы не отдадим "черный ящик" производителю и американцам".

Он подчеркнул, что информация о "черном ящике" самолета будет передана в Управление гражданской авиации после ее считывания.

В то же время, как информирует агентство Reuters, согласно международным правилам, Украина будет участвовать в расследовании крушения, Соединенные Штаты также должны принять участие в качестве страны, в которой был спроектирован и изготовлен самолет. Франция, где производитель двигателей CFM также занимается своей деятельностью, также может быть вовлечена.

В Украине также отрегаировали на отказ Ирана передать "черные ящики" компании.

"Иран уже отказался от предоставления экспертам компании Боинг доступа к "черным ящикам". Неудивительно. Но сигнал тревожный", - написал в Twitter советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Данное заявление сделано на фоне обострения отношений между США и Ираном на Ближнем Востоке. Так, недавно американские военные осуществили авиаудар на территории Ирака, в результате которого погиб вископоставлений генерал КСИР Кассем Сулеймани. В ответ на это сегодня, 8 января, утром Иран осуществил ракетный удар по америкаським военным объектам в Ираке.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ не считают членов экипажа виновниками катастрофы.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

Позже на сайте посольства удалили информацию о предварительных причинах трагедии.

Кроме того, в МИДе сообщили, что по имеющейся информации по странам происхождения погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране, 11 человек - из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.