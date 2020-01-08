Пристайко провел разговор с главой МИД Ирана: детали

КИЕВ. 8 января. УНН. Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Ирана договорились тесно координировать дальнейшие действия следственных групп обеих стран, которые будут проводить расследование причин авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко у себя в Twitter, передает УНН.

"У меня был разговор с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал глава МИД.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.

Добавим, МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.