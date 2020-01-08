Президент Эстонии вернула российскому послу подаренную бутылку крымского шампанского - эстонские СМИ

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от подаренной российским посольством на юбилей бутылки крымского шампанского, отправив ее обратно. Об этом сообщает эстонское издание Eesti Ekspress, передает УНН.

"Посольство России поздравило президента Эстонии с 50-летием, направив ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Бутылку канцелярия президента вернула назад в посольство", - говорится в новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ.

Так, Керсти Кальюлайд праздновала свой день рождения еще 30 декабря, однако об отказе от подарка посольства России стало известно только сейчас.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Напомним, что в Эстонии не признали проведения Россией "выборов" в оккупированном Крыму.