Миссии ОБСЕ отказали во въезде на оккупированную территорию

КИЕВ. 8 января. УНН. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, передает УНН.

"В ежедневном отчете от 7 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхнеширокинское (бывший Октябрь) и Новая Марьевка", - говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркивают, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижения или подготовку войск.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию деятельности СММ ОБСЕ", - указано в сообщении.

Напомним, 3 января боевики на Донбассе очередной раз ограничивали возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые не контролируются правительством Украины.