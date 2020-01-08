В МИД вызвали посла Польши

КИЕВ. 8 января. УНН. В Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время беседы также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Кроме того, была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.

Напомним, 2 января Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".

Пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко позже ответила на заявление послов, что дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, являются самым важным достоянием, и стороны должны стоять на его страже, чтобы предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти.

После этого в комментарии Посольства Республики Польша в Украине от 4 января для "Польского радио" указано, что заявление пресс-секретаря МИДа Украины Екатерины Зеленко не было официальным сообщением МИДа Украины, а ее слова - субъективная точка зрения относительно исторической политики Киева.