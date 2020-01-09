Российской блогерше на три года запретили въезд в Украину

КИЕВ. 9 января. УНН. Российской блогерше Александре Митрошиной проставили запрет въезда в Украину на 3 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения", - сообщили пограничники.

Как отмечается, российскую блогершу, которая нарушила правила въезда-выезда на ВОТУ АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск.

"Ей было доведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена соответствующая отметка в паспортный документ", - добавили в ГПСУ.

Также указано, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении ее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она посещала временно оккупированные территории.

Напомним, в столице Украины на мероприятие, где должна была выступить блогерша из России Александра Митрошина, ранее посещавшая оккупированный Крым, пришли активисты, чтобы "спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины". После этого активистов задержали. Полиция заявила о мелком хулиганстве.