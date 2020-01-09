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В оккупированном Крыму хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан

В оккупированном Крыму хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан

КИЕВ. 9 января. УНН. Подконтрольный России вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президента России в оккупированом Крыму Георгий Мурадов уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Об этом сообщает "Крим.Реалии", информирует УНН.

"Считаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Беларусь, Казахстан и Азербайджан", - сказал Мурадов, передает "Крим.Реалии".

По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ "по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении".

Как сообщалось ранее в УНН, Евросоюз осудил открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста".

Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному "Крымскому мосту".

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в ответ отметили противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осудили очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, Беларусь, Казахстан, поезд, Азербайджан
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