Никаких новых договоренностей о прямых поставках газа из РФ в Украину нет - Витренко

КИЕВ. 9 января. УНН. На данный момент не существует никаких новых договоренностей или нового процесса по восстановлению прямых поставок газа из России в Украину. Об этом во время брифинга в четверг заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Что касается прямых поставок газа, завершилось действие предыдущего контракта, по которому были предусмотрены прямые поставки. Напомню, что это не "Нафтогаз" отказался от прямых поставок, не украинские политики, это "Газпром" отказался поставлять газ по этому контракту в Украину. Никаких новых договоренностей или нового процесса по договоренностям нет. На данный момент, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", никакого разговора о прямых поставках нет", - сказал Витренко.

В то же время он отметил, что "пока нет законодательных ограничений для того, чтобы все пользователи системы пришли к оператору, забронировали мощности на вход в Украине со стороны РФ и начали таким образом получать эти прямые поставки".

Напомним, до конца 2019 года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Так было создано основания для старта работы Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

Это произошло после того, как в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.