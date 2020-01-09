Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции: обсудили катастрофу в Иране

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Швеция также является пострадавшей стороной авиакатастрофы, которая произошла вблизи Тегерана в среду, 8 января. В результате катастрофы погибли 10 граждан Королевства. По информации прессслужбы, глава Украинского государства выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал Президент Украины и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

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Со своей стороны Стефан Лёвен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Отмечается, что во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента прошло совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.