Гетманцев назвал условия, при которых в Украине отменят военный сбор

КИЕВ. 9 января. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что если в Украине уменьшат налогообложение доходов, то военный сбор, в первую очередь, будет отменено. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время", передает УНН.

"Военный сбор это такая штука, которая на самом деле является, фактически, скрытым налогом на доходы физических лиц. Если мы уменьшим вообще ставку налогообложения всех доходов, то военный сбор, в первую очередь, должен быть отменен и забыт", - сказал Гетманцев.

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Напомним, по информации председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, сейчас рассматривается возможность объединить единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор.