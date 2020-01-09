В Харькове спецслужбы РФ пытались убить бывшего боевого командира ВСУ

КИЕВ. 9 января. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых имел звание "Героя России". Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан", - написал Абдула.

По его словам, контрразведчики и следователи СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме.

"По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила 0,5 кг тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей", - рассказал Абдулла.

Также, в рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во время спецоперации в Киевской области правоохранители предотвратили заказное убийство женщины и задержали организатора, которая планировала преступление.