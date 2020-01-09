Премьер Венгрии назвал Украину великой страной и ожидает встречи с Зеленским

КИЕВ. 9 января. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину “великой страной” и заявил, что ожидает встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности издание Origo и телеканал ATV.

“Украина — большая страна, и ведет себя таким образом”, — отметил премьер-министр и добавил, что после выборов Президента Украины венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние встречи, однако этого так и не произошло до сих пор.

Он также сказал, что: “Но что-то должно произойти, потому что несмотря на разницу в размерах, мы соседи”.

По мнению Орбана, отношения между Киевом и Будапештом “разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди”.

Стоит напомнить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 7 декабря что, по его мнению, Венецианская комиссия “снова дала ясно понять”, что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке “отбирает” ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользование ими родного языка.