Три предприятия Укроборонпрома получили новых руководителей

КИЕВ. 9 января. УНН. В Государственном Концерне "Укроборонпром" были назначены генеральные директора на два государственных предприятия, а также компанию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Так, генеральным директором ГК "Завод имени В.А. Малышева" стал Василий Крылас. Крылас всю жизнь работал на производстве - харьковских заводах "Электротяжмаш", "Харьковпродмаш", "Спецмаш Украина", имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельностью, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятия и тому подобное.

Генеральным директором ГК "Завод 410 ГА" стал Алексей Попов. Попов завершил Харьковский авиационный институт по специальности "Авиационные двигатели и энергетические установки" и получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и "аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли", Париж). Также Попов учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших ВУЗов мира.

Генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт" стал Вадим Ноздря. Ноздря является депутатом Киевского горсовета, где занимается жилищно-коммунальными вопросами.

Кроме того, по окончании отбора все новые руководители добровольно прошли исследование на полиграфе.

Напомним, стало известно сколько зарабатывает и чем владеет новый руководитель Укрспецэкспорта.