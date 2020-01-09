Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла об авиакатастрофе в Иране, Донбассе и сотрудничество с ЕС, передает УНН.

"Благодарен за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - отметил Президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Глава государства сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

Кроме того, Президент Украины выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Донбасса Жозепом Боррелем.

Зеленский также предложил вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС. "Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина - ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНН, у Президента Украины Волдодимира Зеленского запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности по катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.