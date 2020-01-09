Опознание погибших в авиакатастрофе самолета "МАУ": отобраны образцы ДНК и опрошено родственников

КИЕВ. 9 января. УНН. Офис Генерального прокурора совместно с Нацполицией принимает меры по опознанию погибших в авиакатастрофе самолета "МАУ" по ДНК, передает УНН со ссылкой на ОГП.

"Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавшего рейсом Тегеран-Киев. Так, по состоянию на 9 января 2019 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса Генерального прокурора был проведен ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы и проведения их допрос", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Офис Генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Напомним, 8 января 2019 года Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "МАУ", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), досудебное следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.