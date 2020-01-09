Трамп об авиакататрофе в Иране: кто-то мог допустить ошибку с другой стороны

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал авиакатастрофу самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Он заявил, что подозревает, что причиной аварии были не неисправности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки в Facebook.

"У меня есть собственные подозрения. Я не хочу говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Это трагедия. Но кто-то мог совершить ошибку с другой стороны. Мог совершить ошибку. Самолет летел ... Это не наша система, к нам это отношения не имеет. Он летел в очень опасном районе. Кто-то мог ошибиться. Некоторые люди говорят, что это могла быть техническая ошибка. Я лично в это не верю. Но я не знаю. Это им делать выводы. В какое-то время они обнародуют "черные ящики". В идеале они должны их передать в "Boing", но если они дадут их Франции или, какой-то другой стране, это тоже будет хорошо. У меня ощущение, что что-то очень ужасное случилось, что-то разрушительное", - сказал Трамп.

Как сообщалось, Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета.

Также, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание относительно катастрофы самолета МАУ.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.