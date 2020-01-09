Наша общая боль: Зеленский и Трюдо обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул Президент.

Также, Владимир Зеленский заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

"Председатель правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС.

Как сообщалось, Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.