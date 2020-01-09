Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 09 января 2020 23:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, какую зарплату получил министр Дубилет за три месяца работы в Кабмине
Стало известно, какую зарплату получил министр Дубилет за три месяца работы в Кабмине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16335
Версия для печати

В МИД жестко отреагировали на визит Путина в Крым

В МИД жестко отреагировали на визит Путина в Крым

КИЕВ. 9 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и напомнили, что подобные несогласованные визиты являются грубым нарушением. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.

"В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - сообщила Зеленко.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула "недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах".

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - отметила Зеленко.

Как сообщали СМИ, в оккупированном Крыму Россия провела совместные учения Северного и Черноморского флотов, за чем наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в оккупированном Крыму хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Источник: УНН
Теги: МИД, Владимир Путин, Крым, Украина, визит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.