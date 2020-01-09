В МИД жестко отреагировали на визит Путина в Крым

КИЕВ. 9 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и напомнили, что подобные несогласованные визиты являются грубым нарушением. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.

"В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - сообщила Зеленко.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула "недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах".

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - отметила Зеленко.

Как сообщали СМИ, в оккупированном Крыму Россия провела совместные учения Северного и Черноморского флотов, за чем наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в оккупированном Крыму хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.