В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

КИЕВ. 10 января. УНН. Американская компания Facebook предоставит пользователям соцсети возможность регулировать количество политической и социальной рекламы в лентах Instagram и Facebook. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает УНН.

"Новые функции позволят людям видеть меньше политической рекламы и объявлений о социальных вопросах в Facebook и Instagram", - сообщили в компании.

Разработчики отметили, что решили сосредоточиться именно на этом варианте - дать выбор, видеть или не видеть подобные объявления, в то время как многие другие сервисы, например Twitter, вообще убрали рекламу.

В компании утверждают, что соответствующая опция должна появиться в первой четверти 2020 года, и со временем охватить пользователей со всего мира.

Напомним, что Twitter протестует блокировку ответов на твит.