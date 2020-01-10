Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 10 января 2020 11:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4680
Версия для печати

В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

КИЕВ. 10 января. УНН. Американская компания Facebook предоставит пользователям соцсети возможность регулировать количество политической и социальной рекламы в лентах Instagram и Facebook. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает УНН.

"Новые функции позволят людям видеть меньше политической рекламы и объявлений о социальных вопросах в Facebook и Instagram", - сообщили в компании.

Разработчики отметили, что решили сосредоточиться именно на этом варианте - дать выбор, видеть или не видеть подобные объявления, в то время как многие другие сервисы, например Twitter, вообще убрали рекламу.

В компании утверждают, что соответствующая опция должна появиться в первой четверти 2020 года, и со временем охватить пользователей со всего мира.

Напомним, что Twitter протестует блокировку ответов на твит.

Источник: УНН
Теги: реклама, Instagram, Facebook, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.