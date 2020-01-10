Данилов озвучил задачу Украины в ходе расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

КИЕВ. 10 января. УНН. Группа украинских специалистов, которая находится в Иране для участия в расследовании катастрофы украинского самолета МАУ, работает "по плану" и имеет задачу - как можно быстрее провести расследование. Про этом сообщил "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

По его словам, украинская сторона хотела бы ускорения процесса, "но все работает в рабочем режиме". По расследованию, то новых данных, по словам секретаря СНБО, пока нет.

"Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображениям. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких", - сказал он.

О том, когда можно ожидать предварительных результатов расследования, то, по словам Данилова, это "зависит от многих факторов".

"Наша задача - чтобы это произошло как можно скорее", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также не смог спрогнозировать, когда в Украину доставят тела погибших в авиакатастрофе граждан.

"Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации", - добавил он.

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Напомним, по словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.