Филарет отозвал свою подпись под постановлениями о создании ПЦУ

КИЕВ. 10 января. УНН. Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора, которым в декабре 2018 года было ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщается в пятницу на сайте пресс-центра Киевской патриархии, пишет УНН.

“Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года. Из-за этого, Патриарх Филарет уведомил Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года”, — указано в сообщении.

В УПЦ КП заявили, что: “Несмотря на многочисленные попытки регистрации постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года соответствии с требованиями части 11 статьи 17 Закона Украины „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований“, к сожалению, государственным секретарем Министерства культуры Украины Карандаевым Р. такая государственная регистрация не осуществляется”.

Свое решение Филарет обосновал тем, что: “Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, оговариваю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, — либо исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском Патриархате”.

Стоит напомнить, что ПЦУ гарантировала материальное содержание и “достойные условия жизни” для Филарета после ликвидации УПЦ КП.

Впоследствии, почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви Украины о создании для него отдельной миссии в составе ПЦУ и пожизненное содержание, сказав “спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу”.

Также, архиерейский собор ПЦУ призвал Филарета “к примирению и прекращению самоизоляции”.

Добавим, что 14 декабря Епифаний объявил о юридическом прекращении существования УПЦ КП и УАПЦ, также ПЦУ утвердила за собой правопреемство относительно названий УПЦ КП и УАПЦ.