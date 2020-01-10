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В оккупированном Крыму проводят проверку из-за сноса памятника Ленину

В оккупированном Крыму проводят проверку из-за сноса памятника Ленину

КИЕВ. 10 января. УНН. В оккупированной Евпатории снесли памятник советскому вождю Владимиру Ленину в парке имени Франко. Об этом сообщает "Крим.Реалии", информирует УНН.

В подконтрольной России администрации Евпатории отметили, что разрешения на снос памятника не было.

"По результатам проведенной экспертизы, здания и сооружения парка имени Франко находятся в неудовлетворительном, а часть - в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путем сноса. По факту сноса скульптуры Ленина будет проведена проверка, так как разрешения на снос конкретно этого сооружения выдано не было. Кто именно снесли монумент, станет ясно после рассмотрения", - сообщили в администрации издания "КП-Крым", сообщают в "Крим.Реалии".

В соцсетях продолжают активное обсуждение по такому событию.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области снесли один из последних памятников Ленину. 

Источник: УНН
Теги: Ленин, Крым, декоммунизация
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