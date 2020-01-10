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МИД РФ вернуло без рассмотрения Украине ноту протеста о посещении Путиным оккупированного Крыма

МИД РФ вернуло без рассмотрения Украине ноту протеста о посещении Путиным оккупированного Крыма

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел России вернуло украинской стороне ноту протеста по посещению президентом России Владимиром Путиным учений Северного и Черноморского флотов РФ, проходивших в оккупированном Крыму, якобы “ввиду отсутствия оснований для протеста”. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ, пишет УНН.

“Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю”, — сообщили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ призвали “украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации”.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму и напомнили, что подобные несогласованные визиты является грубым нарушением.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Крым, Украина, оккупация
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