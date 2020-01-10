У Рябошапки попросили США, Австралию и Великобританию предоставить информацию об авиакатастрофе в Иране

КИЕВ. 10 января. УНН. Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении.

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Ранее Офис Генпрокурора обратился в Канаду по обстоятельствам катастрофы украинского лайнера.

Напомним, во время официального выступления Премьер-министром Канады г-ном Джастином Трюдо 9 января текущего года обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.